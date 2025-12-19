Brasil tendrá dos amistosos de fuste en la previa de la Copa del Mundo

La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en sendos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El elenco que adiestra Carlo Ancelotti se medirá al combinado liderado por Kylian Mbappé en el Gillete Stadium de Boston (Estados Unidos), donde se disputarán siete encuentros del próximo Mundial.

Si no hay lesiones de por medio, será una gran oportunidad para ver, cara a cara, a Vinícius Júnior y Mbappé, estrellas de Real Madrid.

Francia fue campeón de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, cuando perdió ante la Argentina de Lionel Messi.

El 31 de marzo, el elenco sudamericano jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, donde hay una nutrida comunidad de brasileños.