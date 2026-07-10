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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Bélgica reaccionó rápido y De Ketelaere puso el empate ante España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Diablos Rojos" aprovecharon un espacio para golpear de vía aérea.

Bélgica reaccionó rápido y De Ketelaere puso el empate ante España
 EFE
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España lamentó un rápido parcial 1-1 ante Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026, gracias a la aparición de Charles De Ketelaere diez minutos después del haberse abierto el marcador.

El volante arremetió apareció con un gran cabezazo en el corazón del área para poner la igualdad belga a los 41'.

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