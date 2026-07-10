Bélgica reaccionó rápido y De Ketelaere puso el empate ante España

España lamentó un rápido parcial 1-1 ante Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026, gracias a la aparición de Charles De Ketelaere diez minutos después del haberse abierto el marcador.

El volante arremetió apareció con un gran cabezazo en el corazón del área para poner la igualdad belga a los 41'.