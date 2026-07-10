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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Nueva indicación de Hacienda rebaja aún más el impuesto corporativo

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

De aprobarse, el gravamen a las grandes empresas llegaría a un 22%, sin invariabilidad tributaria, un punto por debajo del 23% ya planteado en la megarreforma.

"El ministro Quiroz es bien 'pillín'", advirtió el senador Diego Ibáñez (FA), puesto que el Gobierno ingresó esta y otras enmiendas en horas de la noche.

Nueva indicación de Hacienda rebaja aún más el impuesto corporativo
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La enmienda es parte de un paquete de 30 propuestas nuevas a la megarreforma, que sigue su discusión particular en el Senado.

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El Ministerio de Hacienda ingresó 30 indicaciones nuevas a la megarreforma, que continúa su debate particular en el Senado, incluida una que busca rebajar todavía más el impuesto de primera categoría, correspondiente a las grandes empresas.

Según la enmienda presentada la noche del jueves, el gravamen corporativo disminuiría a un 22% en el sistema general, sin invariabilidad tributaria, situándose un punto por debajo del 23% planteado en el texto original.

Los cuestionamientos en la oposición no se hicieron esperar, sobre todo por la oportunidad de esta presentación: "El ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz es bien 'pillín': sacó un as bajo la manga. Está jugando póker con esta reforma tributaria", fustigó el senador frenteamplista Diego Ibáñez este viernes.

Aludiendo al acuerdo entre el Gobierno y sus colegas del PPD sobre invariabilidad tributaria -habilitado en otra de las nuevas indicaciones-, Ibáñez dijo esperar que sus pares "rectifiquen su apuesta y construyan en conjunto con el resto de la oposición".

Desde la derecha, en tanto, el senador Rojo Edwards desdramatizó la situación, argumentando que "esto lo venimos conversando hace harto tiempo, y tiene una compensación a través del espacio que deja el Crédito al Empleo que se estaba considerando, porque se reduce".

La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta ya está revisando las indicaciones ingresadas en la víspera en la sede del Congreso en Santiago.

En paralelo, se publicó una nueva edición del sondeo Black & White, el cual arrojó que un 61% los encuestados pone nota roja a la gestión del ministro Quiroz, y otro 60% cree que la economía no va a mejorar con él a cargo de las finanzas públicas.

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