Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo de España y Bélgica en cuartos del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El segundo semifinalista se definirá en Los Angeles.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de España y Bélgica en cuartos del Mundial 2026?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

España y Bélgica serán los encargados de definir al segundo semifinalista y al rival de Francia en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten este viernes en los cuartos de final.

El partido está programado para este viernes 10 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en cable por DSports en DirecTV; y en streaming en la plataforma Paramount+.

Los españoles, campeones del Mundo en 2010 y recientemente de la Eurocopa 2024, afrontan el choque como favoritos, tras haber eliminado en octavos de final a Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Bélgica, por su lado, eliminó al anfitrión Estados Unidos y quiere emular su mejor participación, cuando llegó a semifinales en Rusia 2018.

El duelo será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en la señal radial de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada