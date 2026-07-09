¿Cuándo y dónde ver el duelo de España y Bélgica en cuartos del Mundial 2026?

España y Bélgica serán los encargados de definir al segundo semifinalista y al rival de Francia en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten este viernes en los cuartos de final.

El partido está programado para este viernes 10 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en cable por DSports en DirecTV; y en streaming en la plataforma Paramount+.

Los españoles, campeones del Mundo en 2010 y recientemente de la Eurocopa 2024, afrontan el choque como favoritos, tras haber eliminado en octavos de final a Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Bélgica, por su lado, eliminó al anfitrión Estados Unidos y quiere emular su mejor participación, cuando llegó a semifinales en Rusia 2018.

El duelo será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

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