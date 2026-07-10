Fabián Ruiz cazó un rebote de Courtois para adelantar a España ante Bélgica

La selección española supo ponerse en ventaja a Bélgica a la media hora de juego en los cuartos de final del Mundial 2026, gracias al oportunismo de Fabián Ruiz.

Dani Olmo remató a portería y el arquero Thibaut Courtois atajó, pero el rebote fue aprovechado por el "8" español para colocar el 1-0.