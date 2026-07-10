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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Fabián Ruiz cazó un rebote de Courtois para adelantar a España ante Bélgica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante estuvo atento y abrió la cuenta en Los Angeles.

Fabián Ruiz cazó un rebote de Courtois para adelantar a España ante Bélgica
 EFE
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La selección española supo ponerse en ventaja a Bélgica a la media hora de juego en los cuartos de final del Mundial 2026, gracias al oportunismo de Fabián Ruiz.

Dani Olmo remató a portería y el arquero Thibaut Courtois atajó, pero el rebote fue aprovechado por el "8" español para colocar el 1-0.

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