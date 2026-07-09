Francia sacó el primer pasaje a las semifinales del Mundial tras derribar a Marruecos
Kylian Mbappé y Ousmame Dembélé marcaron para el triunfo galo en Boston.
Kylian Mbappé y Ousmame Dembélé marcaron para el triunfo galo en Boston.
La selección francesa se mantuvo firme en la carrera por el título del Mundial 2026 tras convertirse en el primer equipo clasificado a semifinales, gracias a un claro triunfo de 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final.
Pese a la resistencia del arquero Bono en el inicio del partido y la nutrida defensa rival, los galos festejaron gracias a las conquistas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda mitad.
Ahora, el conjunto europeo tiene que esperar por el ganador entre España y Bélgica, que se medirán este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).
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