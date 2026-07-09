Francia sacó el primer pasaje a las semifinales del Mundial tras derribar a Marruecos

La selección francesa se mantuvo firme en la carrera por el título del Mundial 2026 tras convertirse en el primer equipo clasificado a semifinales, gracias a un claro triunfo de 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final.

Pese a la resistencia del arquero Bono en el inicio del partido y la nutrida defensa rival, los galos festejaron gracias a las conquistas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda mitad.

Ahora, el conjunto europeo tiene que esperar por el ganador entre España y Bélgica, que se medirán este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

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