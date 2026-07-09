Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Francia sacó el primer pasaje a las semifinales del Mundial tras derribar a Marruecos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Kylian Mbappé y Ousmame Dembélé marcaron para el triunfo galo en Boston.

Francia sacó el primer pasaje a las semifinales del Mundial tras derribar a Marruecos
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección francesa se mantuvo firme en la carrera por el título del Mundial 2026 tras convertirse en el primer equipo clasificado a semifinales, gracias a un claro triunfo de 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final.

Pese a la resistencia del arquero Bono en el inicio del partido y la nutrida defensa rival, los galos festejaron gracias a las conquistas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda mitad.

Ahora, el conjunto europeo tiene que esperar por el ganador entre España y Bélgica, que se medirán este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

- Más detalles en instantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada