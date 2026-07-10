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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Los vikingos noruegos conquistaron Miami con el famoso remo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanáticos nórdicos repletaron el sector South Beach.

Los vikingos noruegos conquistaron Miami con el famoso remo
 EFE
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Los hinchas de Noruega siguen marcando presencia en las sedes del Mundial 2026 y esta vez tiñeron de rojo el sector South Beach de Miami durante la previa del duelo de cuartos de final ante Inglaterra para hacer el famoso "Viking Row", coreografía que simula remar una barcaza vikinga

Como en instancias anteriores, la acción fue rápidamente viralizada en redes sociales debido a la elevada cantidad de personas presentes en la zona.

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