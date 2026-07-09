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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Mbappé tras eliminar a Hakimi del Mundial: Acá no hay lugar para sentimientos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Yo estoy aquí para ganar", expuso el goleador de Francia tras el cara a cara con su amigo y excompañero de equipo.

Mbappé tras eliminar a Hakimi del Mundial: Acá no hay lugar para sentimientos
 Agencia Xinhua / EFE (Archivo)
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El delantero francés Kylian Mbappé lanzó una tajante respuesta luego de vencer a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026, descartando con un claro "no" sentirse afectado por el llanto de Achraf Hakimi; su amigo, excompañero en PSG y capitán del conjunto africano.

"Va a ser más duro cuando lo vea en el camarín, porque ahí volvemos a ser seres humanos. Volvemos a ser amigos, pero acá no. Acá (en la cancha) no hay emociones", dijo a la transmisión televisiva en idioma francés.

"Yo estoy aquí para ganar, él también estaba aquí para ganar, pero es cierto que cuando vuelva a verlo en el camarín me va a afectar porque es un amigo muy cercano para mí", continuó.

Finalmente, remarcó que "acá en la cancha no hay lugar para los sentimientos".

Pese a lo directo de sus palabras, lo cierto es que el delantero se tomó unos segundos para consolar al arquero Yassine Bono y al propio Hakimi en la cancha apenas terminó el partido, siendo captado por cámaras de TV y reporteros gráficos minutos antes de sus declaraciones.

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