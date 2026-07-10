Scaloni respondió a críticas por las supuestas ayudas a Argentina: Hay gente que no quiere que ganemos

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, anticipó el duelo contra Suiza en cuartos de final de la Copa del Mundo y se refirió a las críticas por las supuestas ayudas que recibe la selección, señalando que ha escuchado ese tipo de comentarios "desde que tengo uso de razón", y que "hay gente que no quiere que gane" la Albiceleste.

"No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (al plantel) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última", explicó Scaloni en la rueda de prensa en Kansas City.

"Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen", agregó Scaloni.

Finalmente, precisó que "con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan".

Respecto al partido con los helvéticos, Scaloni sostuvo que es "un buen equipo que compite siempre con las mejores selecciones, tiene tradición, jugadores con experiencia y físicamente es fuerte. Eliminó a Colombia, que todos creíamos que podía estar en este partido".

Por último, volvió a elogiar al capitán Lionel Messi: "Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas".

El partido entre Argentina y Suiza se jugará en Kansas City este sábado, a las 21:00 horas (01:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.