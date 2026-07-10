Travesuras vikingas: Haaland se divirtió molestando a compañero en entrenamiento de Noruega

En la antesala del duelo por cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra, el delantero nórdico Erling Haaland demostró un revoltoso comportamiento durante el entrenamiento de su selección.

El "Androide", en vez de hacer un ejercicio de estiramiendo con banda elástica, la usó para golpear de manera traviesa a su compañero Leo Ostigard, al que siguió molestando con el objeto durante la práctica, demostrando un clima de despreocupación en el equipo.

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El cuadro vikingo se enfrentará a los "Tres Leones" por un cupo a semifinales este sábado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami.