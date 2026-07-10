Tuchel: Tenemos que ser valientes, no podemos tener remordimientos en cuartos de final

El alemán Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, anticipó el duelo contra Noruega en cuartos de final del Mundial y afirmó que su selección debe afrontar el desafío con valentía, para jugar "sin ningún remordimiento" en esta fase.

"Para mí, esta es ahora la parte emocionante, pero tenemos que dejarnos llevar. Ahora tenemos que conectar con nuestra identidad, conectar con lo que nos hace fuertes, tomar la iniciativa y ser valientes. Tenemos que ser valientes ahora. Y no podemos tener ningún remordimiento cuando juguemos en cuartos de final. Tenemos que ir por todo, eso es lo importante", declaró en la rueda de prensa en Miami.

Tuchel también fue consultado sobre su forma de dirigir a los ingleses y remarcó que en ningún momento ha intentado cambiar la identidad de los Tres Leones.

"No estoy seguro de haber intentado cambiar nuestra identidad. Intenté apoyar a los jugadores y crear una plataforma para que demostraran sus cualidades. Podemos jugar un fútbol ofensivo. Podemos ser agresivos. La mentalidad, el hambre y la garra también forman parte del fútbol inglés"", explicó.

"Creo que este equipo tiene mucho que ofrecer. No estoy seguro de la opinión del público. Según mi parecer, al público le encanta el equipo. Les encanta su espíritu. Ven a jugadores que lo dan todo por esa camiseta. Encuentran un estilo de juego único. Creo que lo vimos durante nuestra fase de clasificación y en algunos momentos de nuestros partidos", aseveró.

El partido entre Inglaterra y Noruega está programado para este sábado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.