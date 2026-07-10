Xhaka y el duelo con Argentina: Soy un gran fan de los latinos por su mentalidad

El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, demostró su afición a los equipos latinoamericanos en la previa de su duelo ante Argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026.

"Soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que tener nosotros mañana, hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso", afirmó en la conferencia de prensa oficial previa al partido que se disputará en el Arrowhead de Kansas City.

Xhaka, junto a Ricardo Rodríguez son los únicos jugadores del actual plantel suizo que se enfrentaron a Argentina en el Mundial de Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso en la prórroga gracias a un gol de Ángel di María, pero el capitán suizo no quiere hablar de revancha.

"En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero encajamos el gol en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar. Esta es una nueva generación y el fútbol suizo ha mejorado muchísimo", aseveró el centrocampista, que aseguró que no hablan de "venganza", porque se tratan de "equipos muy diferentes".

"Mañana, tenemos que rendir al nivel más alto y lo importante es tener la mentalidad adecuada para el partido. Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar", agregó.

"Es un privilegio jugar aquí. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo, me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros", recalcó Xhaka