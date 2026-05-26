Estadio de La Florida albergará "cambiatón" de láminas del álbum del mundial

La fiebre mundialera y las colas en muchos locales para comprar el álbum de Panini llevó a la Municipalidad de La Florida a organizar una "cambiatón" de láminas, en el marco de la celebración del Día del Patrimonio.

La actividad será gratuita y tendrá como escenario la cancha principal del Estadio Bicentenario de La Florida, el domingo 31 de mayo, entre 10:00 y 14 horas; y también considera recorridos patrimoniales por las instalaciones de avenida Enrique Olivares.

"Hoy vemos cómo miles de niños, jóvenes y familias se juntan en plazas o en distintos espacios para intercambiar láminas, muchas veces exponiéndose a aglomeraciones o lugares que no cuentan con la seguridad adecuada", comentó el alcalde Daniel Reyes.

La Florida detalló que "el evento tendrá un fuerte foco en la seguridad y la convivencia familiar", con zonas delimitadas para el intercambio, espacios para coleccionistas, puntos de apoyo y también lugares para comer.