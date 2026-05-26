Estadio de La Florida albergará "cambiatón" de láminas del álbum del mundial
La jornada coincidirá con el Día de los Patrimonios.
La jornada coincidirá con el Día de los Patrimonios.
La fiebre mundialera y las colas en muchos locales para comprar el álbum de Panini llevó a la Municipalidad de La Florida a organizar una "cambiatón" de láminas, en el marco de la celebración del Día del Patrimonio.
La actividad será gratuita y tendrá como escenario la cancha principal del Estadio Bicentenario de La Florida, el domingo 31 de mayo, entre 10:00 y 14 horas; y también considera recorridos patrimoniales por las instalaciones de avenida Enrique Olivares.
"Hoy vemos cómo miles de niños, jóvenes y familias se juntan en plazas o en distintos espacios para intercambiar láminas, muchas veces exponiéndose a aglomeraciones o lugares que no cuentan con la seguridad adecuada", comentó el alcalde Daniel Reyes.
La Florida detalló que "el evento tendrá un fuerte foco en la seguridad y la convivencia familiar", con zonas delimitadas para el intercambio, espacios para coleccionistas, puntos de apoyo y también lugares para comer.