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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Estadio de La Florida albergará "cambiatón" de láminas del álbum del mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La jornada coincidirá con el Día de los Patrimonios.

Estadio de La Florida albergará
 Panini
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La fiebre mundialera y las colas en muchos locales para comprar el álbum de Panini llevó a la Municipalidad de La Florida a organizar una "cambiatón" de láminas, en el marco de la celebración del Día del Patrimonio.

La actividad será gratuita y tendrá como escenario la cancha principal del Estadio Bicentenario de La Florida, el domingo 31 de mayo, entre 10:00 y 14 horas; y también considera recorridos patrimoniales por las instalaciones de avenida Enrique Olivares.

"Hoy vemos cómo miles de niños, jóvenes y familias se juntan en plazas o en distintos espacios para intercambiar láminas, muchas veces exponiéndose a aglomeraciones o lugares que no cuentan con la seguridad adecuada", comentó el alcalde Daniel Reyes.

La Florida detalló que "el evento tendrá un fuerte foco en la seguridad y la convivencia familiar", con zonas delimitadas para el intercambio, espacios para coleccionistas, puntos de apoyo y también lugares para comer.

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