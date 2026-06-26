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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Agustín Canobbio fue expulsado ante España por un duro planchazo a Pau Cubarsí

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero "Charrúa" protestó con todo la roja directa.

Agustín Canobbio fue expulsado ante España por un duro planchazo a Pau Cubarsí
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El delantero de Uruguay, Agustín Canobbio pegó un fuerte planchazo en contra de Pau Cubarsí en los últimos minutos del duelo ante España, y se fue expulsado con una tarjeta roja directa por parte del ártbitro Ismail Elfath.

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