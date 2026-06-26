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Agustín Canobbio fue expulsado ante España por un duro planchazo a Pau Cubarsí
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero "Charrúa" protestó con todo la roja directa.
El delantero "Charrúa" protestó con todo la roja directa.
El delantero de Uruguay, Agustín Canobbio pegó un fuerte planchazo en contra de Pau Cubarsí en los últimos minutos del duelo ante España, y se fue expulsado con una tarjeta roja directa por parte del ártbitro Ismail Elfath.