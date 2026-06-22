Alemania perdió a Nico Schlotterbeck para el resto del Mundial

Alemania sufrió una sensible baja para lo que resta del Mundial 2026, luego de que la federación local informara que el defensor Nico Schlotterbeck quedó descartado por una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo.

El central de Borussia Dortmund se lesionó durante la victoria 2-1 ante Costa de Marfil, en una acción ocurrida a los 13 minutos tras un choque con Amad Diallo. Aunque recibió atención médica en varias ocasiones, logró mantenerse en cancha hasta el descanso.

Para el segundo tiempo, Schlotterbeck fue reemplazado por Antonio Rüdiger, en una zona donde Alemania también cuenta con Waldemar Anton, Malick Thiaw y la opción de utilizar a Leon Goretzka. De todos modos, la baja es especialmente sensible porque Schlotterbeck era el único central zurdo del plantel y uno de los jugadores con mejor salida desde el fondo.

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, lamentó la pérdida del defensor: "Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante".

Pese a que estará varios meses fuera de las canchas, Schlotterbeck seguirá junto a la delegación alemana en Estados Unidos, decisión que fue valorada por Nagelsmann: "Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia".