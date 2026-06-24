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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Alvaro Fidalgo cerró la emotiva goleada de México sobre República Checa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un tiro directo a la red fue la cereza del pastel para el "Tri".

Alvaro Fidalgo cerró la emotiva goleada de México sobre República Checa
 EFE
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República Checa trató de defenderse con todo para evitar un nuevo golpe de México, pero Alvaro Fidalgo llegó desde atrás para anotar un golazo a los 90+4' que culminó el 3-0 norteamericano por la última fecha grupal del Mundial 2026.

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