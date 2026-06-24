Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Alvaro Fidalgo cerró la emotiva goleada de México sobre República Checa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un tiro directo a la red fue la cereza del pastel para el "Tri".
Un tiro directo a la red fue la cereza del pastel para el "Tri".
República Checa trató de defenderse con todo para evitar un nuevo golpe de México, pero Alvaro Fidalgo llegó desde atrás para anotar un golazo a los 90+4' que culminó el 3-0 norteamericano por la última fecha grupal del Mundial 2026.