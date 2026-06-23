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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Argelia dio vuelta el marcador ante Jordania con goles de Benbouali y Gouiri

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Autor: Redacción Cooperativa

Los africanos reaccionaron en el segundo tiempo del partido.

Argelia dio vuelta el marcador ante Jordania con goles de Benbouali y Gouiri
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Argelia logró dar vuelta el marcador ante Jordania en el segundo tiempo, en el partido por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial, con goles de Nadir Benbouali y Amine Gouiri en Santa Clara, para dejar 1-2 el marcador parcial.

El gol del empate llegó con un cabezazo de Benbouali en el minuto 69, tras un centro de Riyad Mahrez en un tiro de esquina.

Y el tanto de la remontada fue a los 82, tras otra pelota parada y un rebote en el área, aprovechado por Gouiri con un remate en área chica. 

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