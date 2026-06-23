Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Argelia dio vuelta el marcador ante Jordania con goles de Benbouali y Gouiri
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los africanos reaccionaron en el segundo tiempo del partido.
Los africanos reaccionaron en el segundo tiempo del partido.
Argelia logró dar vuelta el marcador ante Jordania en el segundo tiempo, en el partido por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial, con goles de Nadir Benbouali y Amine Gouiri en Santa Clara, para dejar 1-2 el marcador parcial.
El gol del empate llegó con un cabezazo de Benbouali en el minuto 69, tras un centro de Riyad Mahrez en un tiro de esquina.
Y el tanto de la remontada fue a los 82, tras otra pelota parada y un rebote en el área, aprovechado por Gouiri con un remate en área chica.