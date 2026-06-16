Aseguran que el fenómeno viral Tim Payne jugará la Sudamericana por un club gigante

El lateral derecho neozelandés Tim Payne, convertido en uno de los grandes fenómenos virales del Mundial 2026, será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay, según informó Sky Sports.

El futbolista de 32 años, que disputó la última temporada en Wellington Phoenix, se incorporará al tricampeón de la Copa Libertadores una vez que finalice su participación con Nueva Zelanda en la cita planetaria.

A falta de la confirmación oficial, medios internacionales dieron por cerrada la llegada de Payne a Asunción, mientras que Olimpia también alimentó los rumores con un sugestivo posteo en X, donde publicó un emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda.

El arribo del defensor además tendrá un atractivo deportivo inmediato, ya que el jugador se sumará al equipo paraguayo para disputar la Copa Sudamericana, luego de pasar en pocos días de ser un nombre casi desconocido a una de las historias más comentadas del Mundial.