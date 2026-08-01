¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en la semifinal del ATP de Washington?

El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, enfrentará este sábado al español Rafael Jódar (24°) en las semifinales del ATP 500 de Washington.

¿Cuándo es el Jódar vs. Tabilo?

El encuentro tendrá lugar este sábado 1 de agosto, en el último turno de la cancha principal, no antes de las 20:00 horas (00:00 GMT).

¿Dónde ver el partido?

Para nuestro país el compromiso contará únicamente con transmisión vía streaming a través del plan premium de Disney+.

Tabilo llegó a semifinales tras derrotar en cuartos al octavo del mundo, el estadounidense Ben Shelton, por 4-6, 7-5 y 6-4.



Jodar, por su lado, despachó al italiano Lorenzo Musetti (15°), cuarto favorito, por 1-6, 6-1 y 6-4.

Todos los detalles del duelo entre Tabilo y Jodar los podrás seguir en Cooperativa.cl.