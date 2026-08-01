¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en la semifinal del ATP de Washington?
El chileno jugará en el último turno este sábado por el paso a la final.
El chileno jugará en el último turno este sábado por el paso a la final.
El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, enfrentará este sábado al español Rafael Jódar (24°) en las semifinales del ATP 500 de Washington.
El encuentro tendrá lugar este sábado 1 de agosto, en el último turno de la cancha principal, no antes de las 20:00 horas (00:00 GMT).
Para nuestro país el compromiso contará únicamente con transmisión vía streaming a través del plan premium de Disney+.
Tabilo llegó a semifinales tras derrotar en cuartos al octavo del mundo, el estadounidense Ben Shelton, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Jodar, por su lado, despachó al italiano Lorenzo Musetti (15°), cuarto favorito, por 1-6, 6-1 y 6-4.
Todos los detalles del duelo entre Tabilo y Jodar los podrás seguir en Cooperativa.cl.