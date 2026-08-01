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Tópicos: Mundo | España

A 67 sube la cifra de cuerpos recuperados en Ceuta tras ingreso masivo de migrantes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Guardia Civil mantiene rastreo permanente en la zona cercana al espigón fronterizo del Tarajal, que separa a España de Marruecos.

Se habilitó un espacio para dejar los restos e identificarlos con apoyo de personal forense.

A 67 sube la cifra de cuerpos recuperados en Ceuta tras ingreso masivo de migrantes
 EFE

Según el Ministerio del Interior español, ya retornaron a Marruecos 53 mil personas que habían cruzado ilegalmente la frontera.
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El número de cadáveres recuperados en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a la agencia de noticias EFE por las autoridades en esa localidad fronteriza.

La Guardia Civil mantiene un rastreo constante para localizar más cadáveres en la zona cercana al espigón fronterizo del Tarajal, que separa a España de Marruecos, por donde cruzaron a nado hasta Ceuta miles de personas desde el jueves.

Ante el aumento constante del número de cadáveres recuperados, se habilitó un espacio en el puerto de la ciudad española norteafricana para dar cabida a los cuerpos, a la espera de su identificación.

Está previsto que desde la península se desplacen a Ceuta forenses de apoyo para realizar las autopsias y agentes especializados en la identificación de cadáveres, según las citadas fuentes.

Con la última actualización de fallecidos, se eleva a 99 el número de migrantes que fallecieron en lo que va de 2026 intentando entrar a nado en esta ciudad española.

Un total de 53 mil personas regresaron a Marruecos

Esta mañana, comenzó en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta una reunión del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y con mandos policiales para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma.

Según el Ministerio del Interior español, ya retornaron a Marruecos 53 mil personas que cruzaron la frontera.

El Gobierno estimó en un principio en 50 mil el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60 mil.

Decenas de autobuses trasladaron desde primeras horas de hoy a distintos puntos del país africano a cientos de migrantes que se encontraban en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) tras entrar irregularmente en el enclave español de Ceuta.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes la entrada masiva de migrantes y la consideró un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España", que atribuyó a las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos.

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