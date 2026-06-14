Beccacece llamó a la calma tras caída de Ecuador: "Es el comienzo"

El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, envió un mensaje de tranquilidad tras la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el minuto 90, en el estreno del Grupo E del Mundial 2026, y aseguró que la experiencia de su equipo recién comienza.

"En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate", señaló el técnico argentino después del encuentro disputado en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, ante 68.274 espectadores.

Beccacece admitió que el partido fue muy físico y que varios jugadores terminaron desgastados o con molestias musculares, aunque valoró el esfuerzo de sus dirigidos: "Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando".

Con este resultado, Ecuador quedó sin puntos junto a Curazao, mientras Alemania y Costa de Marfil lideran el Grupo E tras la primera jornada.