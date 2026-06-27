Bélgica avanzó a 16avos como líder del Grupo G y eliminó con goleada a Nueva Zelanda

Bélgica goleó 5-1 y eliminó Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, por la tercera fecha del Mundial 2026, y finalizó como líder del Grupo G, donde igualó en puntaje a Egipto, pero con mejor diferencia de goles

Desde los primeros minutos, la selección europea comenzó a dominar el encuentro en busca de abrir el marcador rápidamente, pero los oceánicos resistieron hasta el minuto 28, cuando Leandro Trossard (28') capturó un rebote dentro del área y adelantó a los "Los Diablos Rojos" antes del descanso.

En el inicio de la segunda parte, el jugador del Arsenal (50') volvió a anotar y firmó su doblete, encaminando el encuentro y la clasificación a favor de Bélgica. En el minuto 66, Kevin De Bruyne marcó su primer tanto en la cita mundialista con un remate desde el borde del área.

En la recta final del encuentro, Elijah Just (84') capturó un rebote y, con un buen remate desde la entrada del área, anotó el descuento para los "All Whites". Además, este tanto dejaba momentáneamente a Bélgica en el segundo lugar debido al empate entre Egipto e Irán, pero dos minutos más tarde Romelu Lukaku respondió y volvió a poner la tranquilidad para su selección.

Finalmente, Alexis Saelemaekers (90+4') anotó el quinto gol, decretando la clasificación en primer lugar.

Con este triunfo, Bélgica ocupó el primer lugar del Grupo G con cinco puntos y +4 en diferencia de goles, sobreponiéndose a Egipto, que terminó con el mismo puntaje pero con tan solo +2. Nueva Zelanda finalizó en el último lugar con apenas una unidad.

En la siguiente fase, el conjunto europeo se medirá ante un tercer lugar, que se definirá esta sábado, cuando se terminen de definir los últimos grupos en el Mundial 2026. Este encuentro está pactado para el miércoles 1 de julio a las 16:00 horas (20:00 GMT).