Bielsa quedó descontento por el empate de Uruguay con Arabia Saudita: Teníamos que ganarlo

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, expresó su descontento por nivel exhibido en el empate ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial 2026, señalando que era un partido que debían ganar.

"No bueno", fue el primer comentario de Bielsa ante los medios oficiales apenas terminó el encuentro en Miami, por la primera fecha del Grupo H.

"Fue un rival que debimos superar, y concedimos minutos en el primer tiempo... Este partido teníamos que ganarlo", lanzó con autocrítica el rosarino.

En su análisis, Bielsa apuntó que en el segundo tiempo "el partido cambió, pero no sé si cambió por los cambios o por otros motivos".

Posteriormente, en un segundo análisis, Bielsa apuntó que "en el primer tiempo (tuvimos) escasa movilidad, y en el segundo tiempo faltó convertir".

"No había motivos para que no pudiéramos dinamizar el partido", apuntó, y también lamentó la condición del plantel.

"Pensábamos que todos iban a tener una forma deportiva mejor que la que se evidenció en el primer tiempo", lanzó.

Por último, al ser consultado sobre el empate que tuvieron los otros rivales del Grupo H, España y Cabo Verde, Bielsa fue enfático y remarcó "nosotros necesitábamos ganar".

El próximo partido de Uruguay será el domingo, a las 18:00 horas (22:00 GMT) ante Cabo Verde, en Miami.