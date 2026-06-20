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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Brasil confirmó lesión de Raphinha aunque no entregó plazos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El delantero se perderá al menos el partido final de la fase de grupos y el partido de 16vos.

Brasil confirmó lesión de Raphinha aunque no entregó plazos
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Raphinha, extremo de la selección brasileña, pasó este sábado por pruebas médicas que constataron una "lesión muscular en la región posterior del muslo derecho", según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El atacante de FC Barcelona "seguirá un tratamiento intensivo" bajo la supervisión de los médicos de la 'Canarinha', con la intención de que se recupere y vuelva a las actividades "en el menor tiempo posible", de acuerdo con CBF, que no dio ninguna previsión de retorno.

Sin embargo, fuentes próximas al futbolista indicaron a la Agencia EFE que estaría disponible para unos eventuales octavos de final. De esta forma, se perdería seguro el último partido de la fase de grupos contra Escocia, el miércoles, en Miami; así como unos posibles dieciseisavos de final.

El exjugador de Leeds United sintió dolores al filo del descanso del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití, disputado el viernes en Filadelfia y que se saldó con una victoria por 3-0 para la pentacampeona del mundo.

Raphinha, de 29 años, se echó sobre el césped del Lincoln Financial Field y pidió el cambio con cara de preocupación, mientras sus compañeros le consolaban.

Un primer examen realizado tras el encuentro ya adelantó que la lesión estaba en esa región posterior del muslo derecho, la misma en la que ya ha experimento problemas físicos la pasada temporada.

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