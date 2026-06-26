Brasil reclamó a la FIFA y usó gol de Messi como argumento

Brasil elevó una protesta formal ante la FIFA por el gol anulado a Vinícius Junior en la victoria por 3-0 sobre Escocia, resultado que dejó a la "Canarinha" como líder del Grupo C en el Mundial.

Según informó TyC Sports, a partir de una publicación de Estadao, la Confederación Brasileña apuntó contra la decisión tomada por el árbitro mexicano César Ramos, quien recibió el llamado del VAR y anuló el tanto que significaba el 2-0 parcial.

La acción ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Vinícius presionó a Jack Hendry, le robó la pelota y definió para aumentar la ventaja brasileña. Tras revisar la jugada, Ramos cobró infracción del delantero del Real Madrid y dejó sin efecto el gol. "Es una vergüenza", reaccionó el atacante tras la determinación.

La CBF sostuvo en su reclamo que "el gol anulado de Brasil contra Escocia no parece estar alineado con la filosofía adoptada en la competición. Cabe destacar que la decisión pareció inesperada no solo para Brasil, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no esperaban una revisión ni la anulación del gol".

El argumento brasileño incluyó una comparación con el gol de Lionel Messi ante Austria, ya que la jugada nació después de un quite de Alexis Mac Allister sobre Xaver Schlager. En ese caso, el árbitro egipcio Amin Omar no sancionó falta y dejó continuar la acción que terminó con el tanto de la selección argentina.

Pese al reclamo, Brasil mantuvo el foco en la continuidad del Mundial y ya piensa en su próximo desafío: El lunes 29 de junio enfrentará a Japón, segundo del Grupo F, por los dieciseisavos de final.