Cabo Verde logró histórica clasificación y será rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde hizo historia tras igualar 0-0 ante Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston por la última jornada del Grupo H, clasificando a dieciseisavos de final en su primera participación en la cita planetaria. Finalizaron en el segundo puesto de la serie compuesta por potencias como España y Uruguay.

El encuentro fue dominado por los "Tiburones Azules", que se hicieron de la posesión de la pelota durante la mayoría del cotejo y mostraron solidez en todas sus líneas para lograr la hazaña, que fue celebrada por la delegación en medio del terreno de juego.

Los africanos serán rivales de Argentina en la siguiente ronda del torneo, en un duelo que se jugará el viernes 3 de julio a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el primer Mundial de su historia, Cabo Verde avanzó como segundo del Grupo H, detrás de España (7 puntos) y por delante de Uruguay (2) y Arabia Saudita (2).

Lo hizo como invicto, tras cosechar un 0-0 ante España, un 2-2 ante Uruguay y un 0-0 ante Arabia, para alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.

Por otro lado, el conjunto árabe se despidió del certamen tras rematar como colista en una pobre actuación.