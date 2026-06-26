La ONU afirma que la legalización de la marihuana aumenta su consumo

La ONU apunta que la legalización del consumo recreativo del cannabis, aprobado en numerosos países, aumenta su consumo y potencia, además de llevar a su "normalización social", especialmente en Norteamérica.

"La producción, el tráfico y el consumo de cannabis están evolucionando, probablemente en parte debido a los cambios continuos en la percepción de la droga en el momento en que muchas jurisdicciones, en particular en América del Norte, adoptaron políticas de legalización o despenalización", señala el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este viernes en Viena.

En la última década, más de 20 estados de EE.UU, así como Canadá y países como Uruguay, entre otros, han legalizado el uso recreativo del cannabis, algo prohibido en los tratados internacionales, que sólo permiten su uso para fines médicos o científicos.

El informe también señala que el cannabis sigue siendo la droga más popular del mundo, con 256 millones de consumidores en 2024, un 40% más que hace 10 años.

En 2024, el 4,8% de las personas de entre 15 y 64 años del mundo consumió cannabis, mientras que una década antes esa cifra se situaba en el 3,8%. Además, Norteamérica es la región con la mayor tasa de usuarios, alcanzando el 20,5% de su población adulta.

El reporte recalca que los marcos legales y el consumo se influyen mutuamente, reforzando un ciclo de creciente "normalización": "En América del Norte, la legalización del cannabis para uso no médico ha avanzado a lo largo de un proceso continuo de normalización gradual del consumo, impulsado en gran medida por la promoción comercial del cannabis medicinal".

Esta normalización refleja cambios sociales, por ejemplo en Canadá, donde "se ha producido un aumento significativo en la aceptabilidad social del uso no médico del cannabis", lo que a su vez, implica una menor percepción del riesgo asociado a su consumo.

Como ejemplo, el informe destaca que en EE.UU. "el uso regular de productos de cannabis, en particular de aquellos de alta potencia, ha superado en los últimos años la proporción de personas que consumen alcohol a diario".

La legalización ha generado también una peligrosa competencia con el cannabis que se vende en el mercado negro, que para diferenciarse ofrece un producto más potente y más barato, "y que de esta manera las cadenas de suministro ilegales retienen su base de clientes".

Total de usuarios de drogas subió a 331 millones en la última década

El reporte de la ONU también reveló que los consumidores de drogas en el mundo llegaron a 331 millones en 2024, un número récord y un tercio más que hace una década, impulsado justamente por el auge del cannabis, así como de la cocaína y los opioides sintéticos, mientras que la mayoría de quienes padecen trastornos por adicción sigue sin acceso a tratamiento.

Este total equivale al 6,2% de la población de entre 15 y 64 años del mundo, y supone un crecimiento del 34% respecto a las cifras de 2014, cuando era el 5,2% de la población mundial de esa edad, y aunque parte del incremento se explica por un aumento demográfico mundial -cercano al 10%-, también se debe a un alza del consumo.

El documento, elaborado con los datos más recientes disponibles, no hace estimaciones propias sobre las muertes relacionadas con el consumo de drogas, pero cita las del estudio "Global burden of disease", que las sitúa en 492.000 en 2023.

En materia de popularidad, los opioides están en segundo lugar, con 63 millones de usuarios, los que son responsables de la inmensa mayoría de los decesos directamente atribuidos al consumo de narcóticos, en su gran mayoría por sobredosis.

Esta familia de estupefacientes está especialmente extendida en Asia, así como en América del Norte, donde en EE.UU. se han registrado cientos de miles de muertes por sobredosis en la última década, especialmente debido al fentanilo.

En el caso de los estimulantes, las anfetaminas suman 32 millones de consumidores, siendo la metanfetamina la droga más citada entre las personas que acuden a programas de tratamiento en Asia Oriental y Sudoriental, mientras que Norteamérica es otra región con un gran consumo.

La cocaína alcanza los 25 millones de usuarios, un 38% más que en la última década, lo que se explica porque su producción se cuadruplicado en ese periodo, superando las 4.000 toneladas de droga pura en 2024, la cual es distribuida principalmente en América y Europa.

Por último, el grupo de las drogas del tipo éxtasis y otros alucinógenos análogos suma alrededor de 21 millones de consumidores mundiales y, en conjunto, su empleo se ha extendido por todos los continentes, aunque América y Asia concentra el mayor número.