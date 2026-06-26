Paul Landon, histórico conductor de "Tierra Adentro", muere a los 73 años
Según se informó, el reconocido periodista falleció la tarde de este viernes en la Clínica Alemana.
Según se informó, el reconocido periodista falleció la tarde de este viernes en la Clínica Alemana.
El periodista y realizador audiovisual Paul Landon, reconocido por conducir el programa "Tierra Adentro", murió a los 73 años.
Según trascendió, el comunicador falleció la tarde este viernes en la Clínica Alemana, desconociéndose las causas del deceso.
Mostrando distintos lugares, culturas y tradiciones del país, "Tierra Adentro" debutó en las pantallas de TVN en 1991, emitiéndose en dicha estación hasta 2004.
Posteriormente, Landon y el programa se trasladaron a Canal 13 (de 2004 a 2009), y finalmente a Mega (de 2009 a 2015).
A raíz de su aporte cultural, el periodista fue reconocido en varias oportunidades a lo largo de su carrera, recibiendo distinciones de la Corfo y Conaf, y el premio APES en 1998.