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Tópicos: Magazine | Personajes

Paul Landon, histórico conductor de "Tierra Adentro", muere a los 73 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según se informó, el reconocido periodista falleció la tarde de este viernes en la Clínica Alemana.

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El periodista y realizador audiovisual Paul Landon, reconocido por conducir el programa "Tierra Adentro", murió a los 73 años. 

Según trascendió, el comunicador falleció la tarde este viernes en la Clínica Alemana, desconociéndose las causas del deceso. 

Mostrando distintos lugares, culturas y tradiciones del país, "Tierra Adentro" debutó en las pantallas de TVN en 1991, emitiéndose en dicha estación hasta 2004. 

Posteriormente, Landon y el programa se trasladaron a Canal 13 (de 2004 a 2009), y finalmente a Mega (de 2009 a 2015). 

A raíz de su aporte cultural, el periodista fue reconocido en varias oportunidades a lo largo de su carrera, recibiendo distinciones de la Corfo y Conaf, y el premio APES en 1998. 

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