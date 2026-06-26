Paul Landon, histórico conductor de "Tierra Adentro", muere a los 73 años

El periodista y realizador audiovisual Paul Landon, reconocido por conducir el programa "Tierra Adentro", murió a los 73 años.

Según trascendió, el comunicador falleció la tarde este viernes en la Clínica Alemana, desconociéndose las causas del deceso.

Mostrando distintos lugares, culturas y tradiciones del país, "Tierra Adentro" debutó en las pantallas de TVN en 1991, emitiéndose en dicha estación hasta 2004.

Posteriormente, Landon y el programa se trasladaron a Canal 13 (de 2004 a 2009), y finalmente a Mega (de 2009 a 2015).

A raíz de su aporte cultural, el periodista fue reconocido en varias oportunidades a lo largo de su carrera, recibiendo distinciones de la Corfo y Conaf, y el premio APES en 1998.