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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Catar y Suiza se miden con la misión de un estreno positivo en el Grupo B del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La selección que se imponga terminara puntera tras el empate entre Canadá y Bosnia.

Catar y Suiza se miden con la misión de un estreno positivo en el Grupo B del Mundial
 @qfa / @granitxhaka (Instagram)
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Catar y Suiza cierran la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara tras el empate 1-1 de Canadá y Bosnia y Herzegovina, por esto en caso de ganar la selección quedará como puntera.

Los asiáticos llegan a esta edición del Mundial tras clasificarse en la tercera fase de las eliminatorias de la AFC, donde superaron a Omán y a Emiratos Árabes Unidos. Como anfitriones del último Mundial, no lograron avanzar de la fase de grupos, por lo que buscarán borrar ese mal recuerdo y dar la sorpresa en esta ocasión.

Por su parte, los europeos terminaron en primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, donde compartieron zona con Kosovo, Suecia y Eslovenia. Llegan a la cita mundialista como favoritos para quedarse con el primer puesto del Grupo B y buscarán demostrarlo desde el primer partido.

El duelo será arbitrado por el hondureño Said Martínez y todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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