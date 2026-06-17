Colombia quiere encender la ilusión en el Mundial en su debut contra Uzbekistán

Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrentará este miércoles desde las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Azteca a una selección debutante, Uzbekistán, que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador.

En la primera jornada del Grupo K, en el que horas antes Portugal debutará ante RD del Congo en Houston, los colombianos del seleccionador argentino Néstor Lorenzo saldrán a confirmar su condición de favoritos sobre un rival defensivo, que no tendrá problemas en ceder la posesión de la pelota, confiado en castigar con latigazos de respuesta.

Situada en el decimocuarto lugar del ránking de FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. Con equilibrio en las bandas, el equipo sudamericano llegó al Mundial luego de una gran Clasificatoria, en la que terminó tercero, con triunfos sobre Argentina y Brasil.

Luis Díaz, delantero de Bayern Múnich, fue subcampeón de los goleadores en las Clasificatorias con siete tantos, uno abajo del líder Lionel Messi, y, después de convertir 15 goles con su equipo en la Bundesliga, llega al Mundial pleno de confianza.

El atacante hará una dupla con Luis Javier Suárez, y detrás tendrán a James Rodríguez, quien a los 34 años sigue vigente y fue el que más asistencias en el el proceso clasificatorio.

La formación de Colombia será con Camilo Vargas; Daniel Múñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez.

Uzbekistán, por su parte, debuta en una Copa del Mundo y confiando en el aporte de su entrenador, Fabio Cannavaro, quien fue campeón como jugador hace 20 años, siendo figura con Italia.

Los uzbekos llegan con su mejor ranking, en el lugar 50 de la FIFA, y esperan desplegar su fuerte juego físico para frenar el juego de los sudamericanos.

La formación de los asiáticos será con Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukorov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Uronov; Eldor Shomurodov.

El duelo será arbitrado por el inglés Anthony Taylor.

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