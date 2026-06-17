Con arbitraje de un chileno: Canadá quiere lograr su primera victoria mundialista a costa de Catar

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, quiere lograr este jueves su primera victoria en una Copa del Mundo, cuando enfrente a Catar en el BC Place Stadium de Vancouver, desde las 18:00 horas (22:00 GMT), por la segunda fecha del apretado Grupo B, en un partido que tendrá el arbitraje del chileno Cristián Garay.

En la primera fecha, Canadá empató con Bosnia y Herzegovina, y Catar hizo lo propio ante Suiza, por lo que todos están igualados con un punto en el Grupo B. La necesidad de ganar es vital para los dos, porque el margen de error se estrechó, aunque para los norteamericanos la urgencia es mayor, ya que en su calidad de dueño de casa, quiere traducir esa ventaja en un resultado positivo.

Canadá, en su historia mundialista, tuvo tres derrotas en México 1986 y tres más en Catar 2022, por lo que quiere darse el gusto de poder celebrar ante su gente en su Mundial.

La gran duda del equipo es Alphonso Davies. El capitán se perdió el estreno ante Bosnia por lesión y sigue en proceso recuperación. Pese a que ha entrenado de forma ligera con sus compañeros, está la cautela sobre la opción que sea alternativa contra Catar.

La formación que usará Jesse Marsch será con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Cyle Larin; y Jonathan David.

Catar, por su lado, llega con plena confianza, tras haber sorprendido con un empate 1-1 a Suiza en Santa Clara. Los pupilos de Julen Lopetegui intentarán repetir la fórmula que le permitió frustrar a los helvéticos y amargar a los anfitriones.

La oncena probable de Catar será con Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Homam Ahmed; Assim Madibo, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Akram Afif y Yusuf Abdurisag.

El partido entre Canadá y Catar tendrá arbitraje chileno, luego que la FIFA designara al juez Cristián Garay, quien será acompañado por José Retamal y Miguel Rocha.

La presencia de Garay pone fin a una ausencia de 12 años de árbitros centrales chilenos en la Copa del Mundo masculina. El último antecedente fue en Brasil 2014, edición en la que participó Enrique Osses.

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