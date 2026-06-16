Corea del Sur vetó a la prensa por críticas a Son antes de enfrentar a México

La selección de Corea del Sur vive días de tensión en Guadalajara a pocas jornadas de enfrentar a México por el Mundial 2026, luego de que un comentario contra su capitán y principal figura, Son Heung-min, provocara molestia en el plantel.

El conflicto comenzó durante una transmisión en vivo del primer entrenamiento del equipo en territorio mexicano, en la que se escuchó a periodistas coreanos criticar al atacante por no haber cumplido el servicio militar completo en su país. "Corre como si estuviera en el servicio militar. Y eso que ni siquiera el servicio militar completó", se oyó en el registro.

La frase apuntó a la exención especial que recibió Son tras ganar la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos de 2018, situación que derivó en el malestar de sus compañeros, quienes decidieron solidarizarse con el jugador y no participar en conferencias de prensa previas a los entrenamientos.

Además, el cuerpo técnico canceló entrevistas individuales previamente pactadas con distintos medios, lo que aumentó el roce con la prensa coreana. La selección exigió disculpas a los responsables y advirtió que las entrevistas no volverán a ser agendadas si no existe una rectificación.

La Federación de Fútbol de Corea del Sur publicó un comunicado en el que lamentó los "comentarios inapropiados" que causaron "gran conmoción y decepción en el equipo", y pidió a los periodistas actuar con "mayor consideración y una actitud responsable hacia la selección nacional y los jugadores".

El escrito fue borrado horas después de las redes sociales de la federación, mientras Son sostuvo una reunión en la que los periodistas se disculparon con él. Está previsto que este miércoles el técnico Hong Myung-bo y un jugador comparezcan ante los medios internacionales como parte de las actividades oficiales de FIFA.