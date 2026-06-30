Corea del Sur volvió a casa entre sonoras pifias tras su eliminación del Mundial

La selección de Corea del Sur tuvo un duro regreso a casa luego de su temprana eliminación en el Mundial 2026, pues parte del plantel y el ya exentrenador Hong Myung-bo fueron recibidos con abucheos por cientos de aficionados en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Según informó EFE, Hong Myung-bo y un grupo de nueve jugadores aterrizaron en el país apenas un día después de que el técnico presentara su renuncia, en la que asumió la responsabilidad por el fracaso del equipo en la fase de grupos.

Corea del Sur terminó tercera en el Grupo A, con un triunfo y dos derrotas: Debutó con una victoria por 2-1 sobre República Checa, pero luego perdió por 1-0 ante México y volvió a caer por el mismo marcador frente a Sudáfrica.

Pese a que el formato del torneo permitía avanzar a los ocho mejores terceros, el conjunto asiático quedó eliminado al ubicarse en la décima posición entre los 12 equipos que terminaron en ese lugar de sus zonas.

La tensión fue tal que las autoridades debieron acordonar el trayecto de la delegación y el equipo no entregó declaraciones a la prensa, según consignó la agencia local Yonhap. Además, el presidente Lee Jae-myung ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las causas del fracaso y el rol de la Federación Surcoreana de Fútbol.

"Si se elige como responsable a una persona incompetente, el resultado es previsible", escribió Lee Jae-myung en la red social X, después de confirmarse la eliminación. De acuerdo a Yonhap, esta fue la primera vez desde 2002 que la federación no organizó un recibimiento oficial para la selección tras disputar un Mundial fuera del país.