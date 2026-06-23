Cristiano impulsó la goleada sobre Uzbekistán y encaminó la clasificación de Portugal

Portugal despejó toda incertidumbre este martes en Houston y, comandados por el histórico Cristiano Ronaldo, triunfaron con un contundente 5-0 frente a Uzbekistán en el NRG Stadium, encaminando así su clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026.

Después de una semana llena de críticas para los lusos tras la igualdad con RD del Congo, el astro de Al Nassr se encargó de silenciar los murmullos y abrió la cuenta (6') tras conectar un centro preciso de Joao Cancelo. Siendo así el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Poco después, Nuno Mendes (17') estiró las cifras con un tiro libre magistral y, aunque los asiáticos llegaron al descuento mediante Azizjon Ganiev, el juez Jalal Jayed anuló la conquista tras consultar el VAR (31').

Esto propició el hambre de un Cristiano Ronaldo que no estuvo presente en las redes durante su debut. Por lo que, sirviendose d euna asistencia de un apuntado Bruno Fernandes, aplacó los comentarios a ambos con un doblete (39') previo al descanso.

De cara al complemento las acciones se mantuvieron más estables y las redes solo se movieron cuando el portero Abduvakhid Nematov (60') sufrió un infortunio que lo llevó a marcar en propio arco. Posterior a esto, Rafael Leao (87') sentenció todo con un potente disparo.

Portugal festejó tres puntos que lo ubicaron líder con 4 unidades en el Grupo K, dejando a su rival de turno sumido en el fondo tras dos derrotas. En tanto, Colombia y RD del Congo animarán su duelo esta jornada a las 22:00 horas en el Estadio Akron.

Los dirigidos por Roberto Martínez culminarán su paso por la fase grupal ante los "cafeteros" este próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras que Uzbekiztán buscará una despedida digna y optar al tercer lugar cuando choque con los africanos en el Mercedes-Benz Stadium.