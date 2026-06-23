Croacia despertó en el Mundial con ajustada victoria que eliminó a Panamá

La selección de Croacia logró un trascendental primer triunfo en la Copa del Mundo 2026, con un trabajado 1-0 ante Panamá para arremeter en la tabla de cara a la última fecha.

Los europeos se impusieron a duras penas, pues ambos elencos tuvieron buenas, aunque escasas, oportunidades para inflar las redes durante el primer tiempo.

El equipo "canalero" tuvo un tiro en el poste durante la etapa inicial y se plantó de igual a igual con su rival, pero los "ajedrezados" buscaron y a los 54' Ante Budimir anotó a boca de arco tras una efectiva salida de su equipo desde el mediocampo.

Tras cartón, Marco Pasalic entró solo mano a mano para aumentar, pero definió con un horrible intento de "sombrero"; un regalo para el portero Orlando Mosquera.

Panamá cargó en la recta final, con Cecilio Waterman en cancha desde los 76'. Un empate aún los mantenía con vida en la Copa, pero la zaga croata resistió para sostener el valioso triunfo por la mínima.

De esta manera, Croacia aprovechó el empate de Inglaterra y Ghana para colocarse a un punto de ambos. De paso, este resultado dejó eliminado al elenco panameño gracias al criterio de desempate por enfrentamientos directos.