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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las selecciones europeas protagonizan uno de los duelos más llamativos de la primera fecha.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?
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Inglaterra y Croacia jugarán protagonizarán este miércoles uno de los duelos estelares de la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026, cuando se enfrenten en Arlington, Texas.

El partido, válido por la primera fecha del Grupo L, está programado para las 16:00 horas (20:00 GMT) en el AT&T Stadium, y lo podrás ver en TV abierta en la señal de Chilevisión, y en TV cable por DSports en DirecTV; en streaming, en tanto, se podrá ver en Disney+Premium, DGO, Chilevisión Web y Paramount+.

Además, el duelo tendrá la transmisión radial en vivo de Cooperativa Deportes.

Los ingleses llegan a una nueva copa con el cartel de favorito. Han pasado 60 años después del título que ganaron en casa, en 1966, y quieren comenzar con buen pie ante un rival, que en teoría, es el más difícil del grupo.

Los croatas, por su lado, tienen un escenario similar y saben que el partido con los ingleses es clave por el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo balcánico, que fue subcampeón en Rusia 2018, estará liderado por el histórico Luka Modric, quien vivirá este miércoles su quinta Copa del Mundo.

Todos los detalles los podrás seguir también en el Marcador Virtual de  Cooperativa.cl.

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