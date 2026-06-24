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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Desempate olímpico y ranking FIFA: Los criterios para la última fecha de la fase grupal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Entre este miércoles y sábado se definirá la fase grupal.

Desempate olímpico y ranking FIFA: Los criterios para la última fecha de la fase grupal
 EFE
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Un total de siete selecciones ya aseguraron  su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y otros cinco equipos ya saben que deben hacer las maletas, porque no estarán ni entre los ocho mejores terceros, ante una última fecha de la fase de grupos que incorpora el "desempate olímpico" a la hora de establecer la clasificación y el ránking FIFA en vez del sorteo como último aspecto a tener en cuenta.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia clasificaron a la primera fase eliminatoria.

Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá no estarán ni entre los ocho mejores terceros que tienen plaza en la siguiente ronda.

Para fijar el criterio de clasificación en caso de empate a puntos, la FIFA optó por el desempate olímpico en esta ocasión, considerando el enfrentamiento directo entre los implicados antes que la diferencia de goles, que queda como segundo aspecto a tener en cuenta.

A continuación están el mayor número de goles a favor, el Juego Limpio (tarjetas que han mostrado al equipo) y, como novedad, el ránking FIFA, frente al sorteo que podía decidir al azar un clasificado.

Para elegir los ocho mejores terceros, primero se tiene en cuenta el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas y ránking FIFA.

Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Entre las favoritas, a España, Brasil y Portugal les vale un empate, pero también podrían concluir terceras de grupo.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl. 

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