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Kast promulgó Ley "Escuelas Protegidas" y destacó que colegios puedan revisar mochilas

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El Presidente José Antonio Kast lideró este miércoles la promulgación de la Ley "Escuelas Protegidas" en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia, acompañado de las ministras María Paz Arzola (Educación) y May Chomali (Salud).

La nueva legislación faculta a las comunidades escolares a modificar sus reglamentos internos para autorizar la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes. Para garantizar el respeto a los derechos de los alumnos, este proceso deberá ser ejecutado por personal capacitado e instruido bajo protocolos oficiales.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado destacó la importancia de la ley para devolver la tranquilidad a las salas de clases y proteger a las comunidades escolares a nivel nacional.

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