DT de Irán denunció que su selección es "la más oprimida" del Mundial

El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, lanzó una dura denuncia contra la organización del Mundial 2026 y aseguró que su selección ha sido una de las más afectadas por las complicaciones logísticas durante el torneo.

Luego del empate 2-2 ante Nueva Zelanda, el técnico afirmó que su plantel fue informado de que debía abandonar de inmediato Estados Unidos para regresar a su base en Tijuana, México, pese a que esperaba permanecer en Los Angeles para realizar trabajos de recuperación.

"Nuestra selección es la más oprimida de todo el Mundial", sostuvo Ghalenoei, quien también reclamó que sus jugadores no recibieron el tiempo necesario para descansar tras el debut en el Grupo G.

La situación se suma a los problemas previos que enfrentó Irán, que cambió su base de preparación desde Arizona a México por las dificultades migratorias y además sufrió la ausencia de integrantes de su delegación por inconvenientes con las visas para ingresar a Estados Unidos.