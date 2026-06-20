Ecuador quiere mejorar su puntería y sumar puntos claves ante Curazao en el Mundial

Ecuador enfrenta este sábado a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 20:00 horas (00:00 GMT), por la segunda fecha del Grupo E del Mundial, con la obligación de mejorar su puntería y sumar puntos claves para soñar con la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece perdió el debut ante Costa de Marfil, por lo que necesitará superar sus falencias, principalmente en el área ofensiva, para poder cosechar la victoria ante el modesto rival.

El entrenador apostará por un once que volverá a estar liderado por tres figuras del fútbol mundial: los defensores William Pacho y Piero Hincapié y el centrocampista Moisés Caicedo.

La oncena ecuatoriana será con Hernán Galindez; Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora, Moicés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Del otro lado, Curazao fue duramente golpeado por un 7-1 con Alemania, pero quiere hacer historia y repetir el buen trabajo que hizo en el primer tiempo de ese partido, en donde pudo resistir y terminar igualado ante el tetracampeón del mundo.

El técnico Dick Advocaat formará con Eloy Room; Serel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hanses.

El duelo será arbitrado por el juez chino Ma Ning.

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