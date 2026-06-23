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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

EE.UU. flexibilizó restricciones para Irán antes de su duelo con Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Gobierno estadounidense mantendrá la exigencia de salida inmediata tras el encuentro.

EE.UU. flexibilizó restricciones para Irán antes de su duelo con Egipto
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El Gobierno de Estados Unidos permitirá a la selección de Irán ingresar al país hasta dos días antes de su próximo partido en el Mundial 2026, programado para este viernes 26 de junio en Seattle ante Egipto, por la tercera fecha del Grupo G.

"Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle, programado para el 26 de junio, se ha autorizado al equipo a ingresar a Estados Unidos dos días antes del encuentro", señaló un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, en un comunicado remitido a EFE.

La medida llega después de las quejas de la Federación Iraní de Fútbol por las restricciones aplicadas en sus primeros encuentros, luego de que el equipo dirigido por Amir Ghalenoei debiera trasladar su campamento base desde Tucson, Arizona, a México, en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De todos modos, Seguridad Nacional aclaró que el protocolo de salida se mantiene sin cambios: "El equipo de Irán deberá abandonar el país el mismo día que finalice el partido. Las medidas de seguridad y los protocolos generales se mantienen sin cambios. Seguimos comprometidos a garantizar el torneo más seguro posible para los jugadores, el personal y los aficionados por igual".

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