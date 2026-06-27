Egipto se quedó con el segundo puesto del Grupo G e Irán espera por avanzar como mejor tercero

La selección de Egipto terminó quedándose con el segundo lugar del Grupo G del Mundial 2026, tras un sufrido empate 1-1 ante Irán, que quedó a la espera del término de la fase grupal para ver si puede avanzar como uno de los mejores terceros.

El resultado dejó a los egipcios con cinco puntos, igualados con Bélgica, que asaltó el liderato con una mejor diferencia de gol gracias al 5-1 que le propinó a Nueva Zelanda en Vancouver; los iraníes, en cambio, terminaron terceros con tres positivos y tendrán que estar pendientes a lo que haga RD del Congo ante Uzbekistán, Croacia frente a Ghana y Argelia contra Austria en el cierre de la fase grupal este sábado.

El partido tuvo un inicio frenético en Seattle, con la temprana apertura de la cuenta de Mahmoud Saber para los africanos (5'), con un remate que pasó entre la defensa iraní.

Cinco minutos después, Irán tuvo chance de empatar con un penal, pero el arquero Oufa Shobeir atajó el disparo de Mehdi Taremi (11').

Pese a la oportunidad desperdiciada, Irán no bajó los brazos y encontró el empate poco después, con un remate de diestra de Ramin Rezaeian en el área (14').

Egipto, que afrontó el partido sabiendo que estaba clasificado, se adueñó de la posesión e intentó frenar los intentos ofensivos de Irán, aunque pasó un susto justo al final.

En el tiempo agregado, Shoja Khalilzadeh anotó de cabeza y desató el delirio iraní, ya que con su gol lograba la clasificación a la siguiente ronda. No obstante, el VAR avisó y el juez polaco Marciniak revisó e invalidó la anotación, por un milimétrico offside.

Tras el pitazo final, Egipto festejó su clasificación a 16avos, en donde enfrentará a Australia el viernes 3 de julio, en Dallas, Texas.