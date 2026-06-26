Argentina buscará la cosecha completa en su grupo ante una Jordania que se despide del Mundial

Este sábado 27 de junio, el Grupo J del Mundial 2026 culmina con los duelos de Argelia ante Austria y Jordania con Argentina; elenco que solo le resta buscar el último triunfo que le resta para avanzar con plenitud de puntos.

La Albiceleste tiene asegurado el primer lugar al haber derrotado a Argelia y Austria, mientras Jordania cierra su primera cita planetaria con la ilusión de sumar puntos y sorprender al campeón defensor.

Pese a la expectativa de que Lionel Messi pueda aumentar su récord goleador en Mundiales, el "10" será suplente en un equipo alternativo, pensando en tener a las figuras disponibles para los dieciseisavos de final.

Los trasandinos, que en su segundo duelo festejaron un 2-0 sobre Austria, hasta el momento solo han contado con goles de Messi. Julián Alvarez comandará el renovado ataque argentino.

La alterna oncena que preparó Lionel Scaloni es con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Alvarez.

Al frente está el debutante conjunto jordano que viene de caer 2-1 con Argelia y espera poder despedirse dando una sorpresa mundial.

Pese a la carga emotiva de ir a buscar el resultado, más allá de ya estar eliminados, el DT Jamal Sellami también prevé salir con una "formación B", con el fin de darle rodaje a nuevos jugadores rumbo a la próxima Copa Asiática.

"Buscamos lecciones para desarrollar el fútbol en Jordania. Los partidos fueron históricos para nosotros y hemos rendido bien, aunque también cometimos errores Vamos a buscar aprender, disfrutar ante jugadores excepcionales. No me importa el resultado, sino la impresión que dejemos", dijo en la conferencia de prensa previa.

El encuentro en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, comenzará a las 22:00 horas de Chile (02:00 GMT), al igual que el Argelia vs. Austria en Kansas City.

En aquel duelo ambos equipos se jugarán el segundo puesto del Grupo J, pues están empatados con tres unidades: La diferencia de gol favorece a los austriacos por dos anotaciones.

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