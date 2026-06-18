El árbitro no titubeó: Bosnia quedó con 10 tras roja directa ante Suiza

Bosnia-Herzegovina sufrió un duro golpe en su duelo ante Suiza por el Mundial 2026, luego que Muharemovic fuera expulsado por derribar a Breel Embolo cuando el atacante se iba directo hacia el área rival.

La acción se produjo al borde del área, cuando el delantero suizo encaraba con ventaja y buscaba quedar en posición clara para anotar el 2-0. El defensor bosnio lo bajó en la entrada de la zona de peligro y dejó a su selección con un jugador menos.

La jugada marcó un momento clave del compromiso, ya que Bosnia debió afrontar el tramo final en inferioridad numérica ante un equipo suizo que luego amplió la ventaja.