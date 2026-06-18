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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El árbitro no titubeó: Bosnia quedó con 10 tras roja directa ante Suiza

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tarik Muharemovic derribó al delantero cuando se escapaba hacia el arco en busca del segundo tanto suizo.

El árbitro no titubeó: Bosnia quedó con 10 tras roja directa ante Suiza
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 Bosnia-Herzegovina sufrió un duro golpe en su duelo ante Suiza por el Mundial 2026, luego que Muharemovic fuera expulsado por derribar a Breel Embolo cuando el atacante se iba directo hacia el área rival.

La acción se produjo al borde del área, cuando el delantero suizo encaraba con ventaja y buscaba quedar en posición clara para anotar el 2-0. El defensor bosnio lo bajó en la entrada de la zona de peligro y dejó a su selección con un jugador menos.

La jugada marcó un momento clave del compromiso, ya que Bosnia  debió afrontar el tramo final en inferioridad numérica ante un equipo suizo que luego amplió la ventaja.

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