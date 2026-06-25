El clima golpeó otra vez a Portugal en plena preparación para el Mundial

Portugal sufrió un inesperado contratiempo en su preparación para el partido contra Colombia por el Mundial 2026, luego de que un aviso de tormenta obligó a suspender el entrenamiento de este jueves en Florida.

La selección lusa apenas llevaba 30 minutos de sesión en Palm Beach Gardens, localidad donde tiene su centro de entrenamiento, cuando la plantilla tuvo que abandonar el terreno de juego y ponerse a cubierto por la activación del protocolo de seguridad, según informó a EFE un portavoz de la federación.

Durante esa media hora, todos los jugadores estuvieron disponibles para realizar los habituales ejercicios de calentamiento y trabajo con balón, previos a las labores más tácticas enfocadas en el duelo ante el elenco colombiano.

No es la primera vez que el clima altera la planificación de Portugal en esta Copa del Mundo, ya que el pasado 14 de junio también suspendió una práctica a minutos de comenzar por una potente tormenta que obligó a desalojar las instalaciones.

El cuadro portugués venía de golear por 5-0 a Uzbekistán y este jueves inició la preparación para el partido del sábado ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, donde estará en juego el liderato del Grupo K. Portugal suma cuatro puntos y necesita ganar para superar en la tabla al equipo sudamericano, que ganó sus dos primeros encuentros.