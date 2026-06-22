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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¡En la cancha! Klopp, Muller y Pekerman abrazaron a Messi tras histórica hazaña en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro argentino fue saludado por diferentes personalidades del mundo futbolístico tras su gran actuación ante Austria.

¡En la cancha! Klopp, Muller y Pekerman abrazaron a Messi tras histórica hazaña en el Mundial
 EFE
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Lionel Messi firmó otra actuación histórica tras marcar un doblete en la victoria 2-0 de Argentina ante Austria, consagrándose como goleador histórico del certamen. Tras el pitazo final, el astro fue recibido por diferentes personalidades del fútbol mientras se dirigía a camarines.

El futbilosta de Inter Miami fue saludado por Jurgen Klopp, exentrenador de Liverpool, Thomas Muller, delantero alemán que venció al trasandino en la final de Brasil 2014, José Pekerman, ex DT de la selección argentina; y Maximiliano Rodríguez, antiguo compañero de "La Pulga" en el combinado "albiceleste".

El caso de Pekerman es el más emblemático ya que hace 20 años dirigió a Argentina en Alemania 2006 y le dio la oportunidad a un joven Messi de hacer su estreno en citas planetarias, ingresando por el mismo Rodríguez ante Serbia y Montenegro, partido en el que también marcó su primer gol en el torneo.

Todo ellos estaban al borde del campo de juego en su rol de comentaristas de distintos canales de TV.

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