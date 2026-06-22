Trump amenazó con 10 años de cárcel a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con aplicar los diez años de prisión que contempla la ley por vandalizar bienes públicos a quienes dañen el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

"Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción -o incluso el intento de destrucción- de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Durante todo el fin de semana, Trump ha enviado mensajes que alertan lo que considera un sabotaje al recién restaurado Estanque Reflectante, una de las remodelaciones que ha acometido en Washington de cara a las celebraciones del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos que se conmemora el próximo 4 de julio.

"De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante; ¡ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia!", denunció el jefe de Estado en su red social.

La remodelación del Estanque Reflectante, que se encuentra a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, se ejecutó esta primavera y a los pocos días de volverla a llenar en junio, el agua se volvió de un tono verde intenso por un rebrote de algas.

Fuente: EFE

Trump afirma que los problemas que tiene el estanque son resultado de actos vandálicos: "Vertieron productos químicos ilegalmente en el agua y destruyeron la hermosa zona de césped nueva".

Operarios gubernamentales trabajan a contrarreloj para eliminar las algas y devolver a la instalación el tono azulado que se vio tras las obras, antes de los festejos del 4 de julio.

Al menos cinco personas han sido detenidas hasta el momento acusadas de actos de vandalismo en el Estanque Reflectante, según la prensa estadounidense.

Algas retornaron al estanque semanas después de su remodelación

El famoso estanque reflectante se volvió a llegar de algas, apenas un par unas semanas después de completarse la costosa y controvertida remodelación impulsada por Trump, que buscaba eliminar estos organismos y embellecer la piscina.

Las obras en el estanque concluyeron a principios de junio, tras el revestimiento del fondo con un tono azul "inspirado en la bandera estadounidense", una iniciativa promovida por el mandatario dentro de su plan para "embellecer" la capital.

Sin embargo, el retorno de las algas en los últimos días provocó que el agua haya adquirido de nuevo un color verdoso, alejándose del resultado estético perseguido inicialmente.

La Administración afirmó que las algas "residuales" se eliminarían inmediatamente después de la renovación, pero estas lograron proliferar debido a las altas temperaturas de las últimas semanas.

Fuente: EFE

Trump había promocionado activamente esta reforma con la que buscaba limpiar el estanque, que a su parecer se encontraba en un estado "sucio y desagradable" antes de los cambios.

Los servicios de mantenimiento de la ciudad intervinieron con tratamientos químicos, aplicando cloro y otros productos desinfectantes, pero todavía se puede apreciar el verde en el agua.

La situación ha reavivado el debate sobre la gestión del proyecto, cuyo costo final escaló hasta alrededor de los 14 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones iniciales de menos de dos millones, según informó el diario The New York Times.