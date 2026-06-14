España quiere reafirmar su posición como favorita en su debut ante Cabo Verde en el Mundial

España quiere reafirmar su condición de favorita en el Mundial 2026 cuando debute ante Cabo Verde este lunes a las 12:00 horas (16:00 GMT), partido que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La selección española llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas y con aspiraciones de llegar lejos. Por ese motivo, buscará un debut sólido ante Cabo Verde que confirme su buen momento y no deje dudas sobre su potencial. Los europeos dominaron su grupo de las Clasificatorias sin problemas, finalizando primeros con 16 puntos por delante de Turquía, Georgia y Bulgaria.

La selección española dirigida por Luis de la Fuente arribará con una baja confirmada, la de Víctor Muñoz, la gran sorpresa de la convocatoria. Además, Lamine Yamal y Nico Williams son duda: Ambos han entrenado, pero es muy probable que no jueguen desde el inicio en el debut ante Cabo Verde.

Por esto la probable formación será con: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Alex Baena, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal.

Por su parte, el conjunto africano disputará su primera Copa del Mundo en su historia, tras un proceso clasificatorio histórico en el que eliminó a una de las selecciones más fuertes del continente, como es Camerún. Buscarán dar la sorpresa ante los europeos y convertirse en una de las revelaciones del certamen.

La probable alineación de los "Tiburones Azules": Vizinha; Diney Borges, Logan Costa, Roberto Lopes, Steven Moreira, Kevin Lenini, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Ryan Mendez, Jamiro Monteiro, Livramento.

Este duelo será arbitrado por Adham Makhadmeh de Jordania, asistido por Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle; el cuarto juez será Andrés Rojas y Alexander Guzmán como asistente del cuarto árbitro

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