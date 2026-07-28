Sergio Jadue fue sobreseído por prescripción de delitos en Chile

Este martes, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago decidió dictar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, en la causa que enfrentaba por delitos tributarios y apropiación indebida.

La resolución del tribunal se fundamentó en la prescripción de los ilícitos investigados, en el marco de la indagatoria que llevaba adelante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente.

Asimismo, la decisión de la justicia benefició al exasesor del otrora timonel del fútbol chileno en el organismo de Quilín, Mauricio Etcheverry, quien también quedó libre de cargos en este proceso.

Cabe recordar que la investigación en Chile buscaba perseguir eventuales irregularidades financieras y tributarias cometidas durante la gestión de Jadue al mando de la ANFP entre 2011 y 2015.

Hace una semana se desarrollaron los alegatos respecto a la presentación que hizo el abogado Marcelo Hadwa para dar término al caso que se seguía en Chile contra Jadue y en el que debió declarar en octubre de 2015, poco antes de abandonar el país.

El Ministerio Público estaba solicitando la extradición del calerano y venía sosteniendo que su acción más reciente fue hace menos de una década, en enero de 2017, justamente para pedir a Estados Unidos la entrega del imputado.

Ese argumento fue desestimado por el tribunal que entendió que al haber estado congelado el caso por más de 10 años correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

Actualmente, el exdirigente calerano se encuentra radicado en Estados Unidos desde fines de 2015, donde actúa como delator compensado ante la justicia norteamericana en el marco del escándolo de corrupción internacional conocido como "FIFA Gate", estando a la espera de que se dictamine su sentencia definitiva en dicho país.

¿Sergio Jadue está habilitado para ser dirigente o dueño de un club?

Conocido el dictamen del Juzgado de Garantía y con la opción de que Sergio Jadue pueda volver a Chile, rápidamente surgió la pregunta en torno a la posibilidad de que el calerano pueda asumir algún cargo en el balompié nacional.

No obstante, el exdirigente está inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo dirigencial. Esto porque tras dejar su cargo al mando de la ANFP y viajar a Estados Unidos para colaborar con el FBI por su participación en el FIFAGate, Jadue fue castigado de por vida por la FIFA para participar, ejercer y organizar actividades relacionadas al fútbol nacional e internacional.

El organismo declaró culpable al extimonel de infracción a los artículos 13 (reglas generales de conducta), 15 (lealtad), 18 (deber de informar y cooperar), 19 (conflictos de interés) y 21 (soborno y corrupción) del Código de Ética.