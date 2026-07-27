Incendio provocó cierre de estaciones del Metro de Santiago

Un procedimiento en la estación Santa Isabel obligó la tarde de este lunes al Metro de Santiago a suspender de forma parcial el servicio en la Línea 5.

Según se informó, se trata de un incendio que consumió un vagón en la estación, provocando una intensa emanación de humo y la suspensión del servicio en un tramo de alto flujo de pasajeros durante la hora punta capitalina.

La contingencia comenzó a registrarse en horas de la tarde, cuando la empresa emitió la primera alerta respecto al cierre de la estación Santa Isabel por un "procedimiento de bomberos al interior".

Pocos minutos después del primer aviso, a las 17.20 horas, la red de transporte acortó sus itinerarios, quedando disponible la Línea 5 "desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés".

Debido a este corte, el tramo intermedio que comprende entre Plaza de Armas e Irarrázaval se mantiene suspendido temporalmente.

Posteriormente, a las 19.18, se confirmó la apertura de las estaciones Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

Una vez controlado el fuego, voluntarios de Bomberos iniciaron las labores de ventilación del recinto subterráneo y la remoción de escombros, entregando posteriormente el control del área al personal técnico de Metro y a representantes de la Delegación Presidencial.

Sobre la continuidad del servicio para la jornada laboral, la gerenta de operaciones y servicios de Metro de Santiago, Pamela Barros, explicó que están "abocados ahora en poder restablecer las condiciones del servicio mañana de manera segura también".

"Es muy probable, como ya menciono, saltarnos esta estación (en el servicio de este martes), por lo cual llamamos a nuestros usuarios a informarse en todos nuestros canales de comunicación, ya sea redes sociales y en otros medios", puntualizó.

Balance de las autoridades

Desde el puesto de mando instalado en las inmediaciones de Parque Bustamante, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que "no hay personas gravemente lesionadas, sí hay 10 personas y dos bomberos que sufrieron afectaciones producto de la inhalación de humo, pero están en buenas condiciones".

Respecto a las maniobras de extracción de la máquina dañada y el restablecimiento total del servicio subterráneo, la autoridad regional precisó que "Bomberos indica que pudiera demorarse casi aproximadamente dos horas en tener extinguido el fuego".

"Recién ahí va a poder ingresar el equipo de Metro para sacar el tren completo de la estación, y con eso también permitir ver cuáles son las condiciones en que están las instalaciones y ver si existe posibilidad de reponer rápidamente el servicio normal", explicó Codina.

Consultado sobre las eventuales causas que originaron la presencia de fuego bajo la estructura del vagón, el delegado prefirió mantener cautela a la espera de los peritajes técnicos correspondientes.

Ante la gran nube generada, la gerenta de operaciones de Metro, Pamela Barros, explicó que algunos pasajeros debieron evacuar por las vías hacia estaciones aledañas asistidos por el personal. (FOTO: ATON)

Para contener el impacto vial por el cierre de las estaciones del tramo afectado, la Red de Movilidad reforzó los servicios de locomoción colectiva en la superficie con un contingente especial de buses del Ministerio de Transportes.

"Fundamentalmente los buses de apoyo operan en la ruta paralela a la Línea 5, entre Santa Ana y Ñuble, y se reforzó también la 210, la 210v, la 210e y la 213, con cerca de 30 buses que dispuso el Ministerio de Transportes para poder colaborar con las personas que estaban siendo afectadas producto de la evacuación y tenían que buscar otro medio de transporte para llegar a sus hogares principalmente", puntualizó Codina.

Alerta por humo tóxico y recomendaciones a los transeúntes

La columna de humo producida por el fuego en la estructura del vagón se volvió visible desde distintos puntos del centro y la zona oriente de la capital, generando preocupación por la toxicidad de las emanaciones aéreas en las inmediaciones del Parque Bustamante y la avenida Vicuña Mackenna.

Frente a los riesgos de inhalación para peatones y residentes del sector, Codina remarcó que "lo más importante frente a estos acontecimientos es seguir las instrucciones de quienes forman parte de los equipos de seguridad de Metro y también de bomberos, que lo que están tratando es de dirigir la situación de la mejor forma posible".

Para mitigar el impacto vial, la Red Metropolitana de Movilidad activó buses de refuerzo paralelos entre Plaza de Armas e Irarrázaval. (FOTO: ATON)

"A todas luces estamos hablando de un humo tóxico y lo que habría que hacer es tratar de alejarse de las emanaciones. Y la gente que lo pueda hacer, obviamente que ojalá lo vaya haciendo de esa manera, como una manera de evitar algún tipo ya de intoxicación por vía aérea", cerró el delegado.

Las causas que originaron el fuego en el tren subterráneo están siendo periciadas por personal especializado de Bomberos y Metro de Santiago, mientras los recorridos de refuerzo de la Red Metropolitana de Movilidad continúan operando en superficie para absorber la demanda de viajes.

Evacúan a pasajeros por las vías y atienden a afectados por inhalación de humo

Desde la administración del tren subterráneo, la gerenta de operaciones y servicios de Metro de Santiago, Pamela Barros, confirmó que el fuego se habría iniciado en la zona inferior de la máquina.

"Preliminarmente sí, es lo que pudimos recabar con el personal de terreno y a través de nuestro circuito cerrado de televisión. Las causas las tenemos que determinar, si fue algún elemento en la vía o si fue algún tema de tren", explicó.

Además, Barros dio cuenta que hay "tres trabajadores, que son dos vigilantes y una aseadora, que presentaron problemas respiratorios pero leves, los cuales fueron atendidos en primera instancia por el paramédico y se descartó derivarlas a un centro asistencial afortunadamente".

Respecto a las complicaciones durante el procedimiento de evacuación en los andenes subterráneos, la ejecutiva de Metro reveló que "tuvimos personas en andenes que ante la presencia de humo no querían evacuar por el acceso de la estación, entonces esas personas se evacuaron hacia la vía, a las estaciones aledañas de Parque Bustamante e Irarrázaval, y fueron conducidos al encuentro por personal de Metro que venían desde las estaciones aledañas".

"De esas personas que fueron evacuadas, no tuvimos lesionados ni ninguna lesión o accidente asociado a esta contingencia" confirmó.

Mientras continúan los trabajos de ventilación subterránea, las autoridades señalaron que la reapertura del servicio estará condicionada a las pericias técnicas en el lugar. (FOTO: ATON)

Bomberos declaró segunda alarma y combatió fuego en neumáticos del tren

Por parte de los equipos de emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben Marcone, detalló que, "al ver la gran magnitud que existía y la propagación y la dificultad que también teníamos personas civiles abordando estos vagones, se procedió a escalar en una segunda alarma de incendio".

"Bomberos lo primero que realizó fue evacuar a todas las personas y civiles que se encontraban en el interior, recordando y abordando las estaciones que también están cercanas. En esta emergencia trabaja el Cuerpo de Bomberos de Santiago con 14 compañías en el lugar y en estos momentos la fase se encuentra controlada, trabajando en la ventilación y extrayendo el humo desde el subterráneo", puntualizó.

Sobre el origen de la combustión y las personas asistidas médicamente en el puesto de mando, el comandante Tromben precisó que "el fuego afectaba a los neumáticos portadores de este mismo vagón".

"Afecta a todo el plástico que también tienen los asientos y principalmente los neumáticos, que son gran parte de la combustión que se generó y también en algunos estallidos cuando se reventaban estos neumáticos", añadió el voluntario.

Finalmente, informó que se han atenido, "a través del SAMU, a cinco civiles, principalmente por emanación de humo, y también tuvimos que hacer un pequeño rescate para poder sacar a dos bomberos que están con un problema de inhalación de humo".